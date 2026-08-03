В Совфеде отреагировали на признание Меркель в фиктивности Минских соглашений

Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в фиктивности Минских соглашений не является сенсацией, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.
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