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В Совфеде отреагировали на признание Меркель в фиктивности Минских соглашений

В Совфеде отреагировали на признание Меркель в фиктивности Минских соглашений

Признание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в фиктивности Минских соглашений не является сенсацией, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Елена Перминова.

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Комментарии
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ТР
Татьяна Рябинова
Про это уж много лет назад известно, а вы все тему мусолите, заняться нечем
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1 м.