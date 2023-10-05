Слухи оказались правдой: в СКА пришёл лучший голкипер прошлого сезона

Руководство клуба привело в команду вратаря с Дальнего Востока.В воротах СКА появится новый вратарь. Петербургский клуб подписал контракт с Никитой Серебряковым из "Адмирала", который в сезоне 2022-2023 стал лучшим голкипером.
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