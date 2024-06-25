Пятнадцать лет в браке прожили, и мужа все устраивало, а теперь разводиться решил: «Всю жизнь экономишь там, где не надо!»— Что такое нищета, мы с мужем оба с детства знаем не понаслышке, – рассказывает тридцатипятилетняя Яна.
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