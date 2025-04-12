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Офис Зеленского угрожает украинцам лишением прав в случае отказа от службы в ВСУ

Офис Зеленского угрожает украинцам лишением прав в случае отказа от службы в ВСУ

www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Палиса заявил, что все граждане Украины должны пройти службу в армии, иначе они будут лишены ряда прав.

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