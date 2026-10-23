⚡️ Лантратова: Среди возвращенных в Россию пленных — 50 из Донбасса и Крыма 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма возвращаются в РФ в ходе обмена пленными с Украиной, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.