⚡️ Лантратова: Среди возвращенных в Россию пленных — 50 из Донбасса и Крыма 50 военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма возвращаются в РФ в ходе обмена пленными с Украиной, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
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