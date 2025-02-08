Севастопольские школьники завоевали две золотые медали на выставке в Таиланде

Учащиеся Малой академии наук Севастополя завоевали две золотые медали и одну бронзовую на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий в Таиланде (IPITEx 2025).
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