«Я уже старый и могу сказать правду»: Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии

Виталий Кирпиченко

Преклонные годы при здравом уме не недостаток, а преимущество человека. Р.Паулс доказывает это своими рассуждениями о судьбе Родины. Уверен, он не в единственном числе в Прибалтике, но, не пришло время осознать это и тем, кто не видит распада некогда благополучных (во всех сферах) советских республик Прибалтики.