Знаменитый и любимый многими советский «маэстро» Раймонд Паулс признался, что Латвия стала глухой и никому не нужной провинцией.
«Я уже старый и могу сказать правду»: Раймонд Паулс о русских и жизни в Латвии
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Преклонные годы при здравом уме не недостаток, а преимущество человека. Р.Паулс доказывает это своими рассуждениями о судьбе Родины. Уверен, он не в единственном числе в Прибалтике, но, не пришло время осознать это и тем, кто не видит распада некогда благополучных (во всех сферах) советских республик Прибалтики.
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23 час.
mullonen
Если бы он знал, чем всё это кончится, в 90-х был бы адекватнее.
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23 час.
Анфиса Иванова
Если сказал откровенно, - то спасибо ему большое.
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23 час.
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