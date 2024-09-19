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Константин Шимановский: На 1-й сессии Ялтинского городского совета третьего созыва поблагодарил главу администрации города Ялта Янину Петровну Павленко, у которой истёк срок полномочий, за плодотворну

Константин Шимановский: На 1-й сессии Ялтинского городского совета третьего созыва поблагодарил главу администрации города Ялта Янину Петровну Павленко, у которой истёк срок полномочий, за плодотворну

На 1-й сессии Ялтинского городского совета третьего созыва поблагодарил главу администрации города Ялта Янину Петровну Павленко, у которой истёк срок полномочий, за плодотворную работу, проделанную за 4 года.

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