В России разработали дрон-камикадзе с искусственным интеллектом

В России разработали беспилотный летательный аппарат для самолетов фронтовой авиации. Он представляет собой барражирующий боеприпас и предназначен для однократного применения, следует из патента Объединенной авиастроительной корпорации.
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