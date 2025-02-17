Делегация США вылетела в Эр-Рияд для переговоров с Россией по Украине

Представители Соединенных Штатов Америки в воскресенье, 16 февраля, отправляются в Саудовскую Аравию с целью провести переговоры с делегатами от РФ по конфликту на Украине, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.