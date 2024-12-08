Чувашский уполномоченный принял участие в совместном приеме предпринимателей в Канаше

5 декабря 2024 года прокурор Чувашской Республики Эдуард Гиматов, вице-премьер – министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов и республиканский бизнес-омбудсмен Александр Рыбаков провели совместный прием представителей бизнеса в Канаше.
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