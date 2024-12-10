Ледовое шоу Ирины Слуцкой прошло на Театральном катке в Химках

Ледовое шоу по мотивам известной сказки «Двенадцать месяцев» прошло на Театральном катке в Химках. Организатором выступила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.
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