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Ледовое шоу Ирины Слуцкой прошло на Театральном катке в Химках

Ледовое шоу Ирины Слуцкой прошло на Театральном катке в Химках

Ледовое шоу по мотивам известной сказки «Двенадцать месяцев» прошло на Театральном катке в Химках. Организатором выступила заслуженный мастер спорта по фигурному катанию и двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

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