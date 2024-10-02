Израиль и вправду не воюет с соседями. Израиль их уничтожает.

валерия

Очень трудно быть объективным , чтобы признать правильность того, или иного решения. Очень хочется верить, что в Генштабе умные головы все же есть. Как любой матери и жене мне очень страшно за наших солдат, мне очень больно, что гибнет каждый день чей-то сын, брат, муж....И очень хочется, чтобы все это закончилось скорее. И кто знает, может для этого нужно перестать быть человечными, то есть последовать примеру того же Израиля? Впрочем, неженское это дело-думать о войне.