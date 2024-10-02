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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Израиль и вправду не воюет с соседями. Израиль их уничтожает.

Израиль и вправду не воюет с соседями. Израиль их уничтожает.

Началось. Израильские войска вторглись на территорию Ливана на юге страны, сообщают арабские источники.

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Комментарии
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Кошмар
https://russian7.ru/post/skolko-raz-sovetskie-specsluzhby-pyt/
Сколько раз советские спецслужбы пытались ликвидировать Гитлера
Русская семерка
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4 час.
валерия
Очень трудно  быть объективным , чтобы признать правильность того, или иного решения. Очень хочется верить, что в Генштабе  умные головы  все же есть. Как любой матери и жене мне очень страшно за наших солдат, мне очень больно, что гибнет каждый день  чей-то  сын, брат, муж....И очень хочется, чтобы все это закончилось скорее. И кто знает, может для этого нужно перестать быть человечными, то есть последовать примеру того же Израиля? Впрочем, неженское это дело-думать о войне.
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3 час.
ВУ
Варлам Устрялов
сколько раз?
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