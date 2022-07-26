Активизация капиталов европейской аристократии, разворот Эр-Рияда и новые торговые пути для России

- 0:50 Загадочный уход Синдзо Абэ. Почему никто не приехал на похороны экс-лидера Японии?- 11:34 Как связаны практически единовременный уход Джоносона, «наезды» на Шольца, Макрона и Байдена, убийство Абэ, попытка ухода президента Эстонии, и уход со второй попытки премьера Италии Марио Драги?- 24:37 Почему евролидеры не отменяют продвижение экоповестки несмотря на энергетический и продовольственный кризис в Европе?- 30:20 Кризис на Шри-Ланке, почему сбежал президент?- 33:45 Почему саудовцы дали отворот-поворот Байдену?- 45:10 Встреча в Тегеране в «астанинском формате» - о чём договорились лидеры России, Ирана и Турции?- 52:55 Почему Игорь Стрелков стал популярен в украинском интернете?- 1:16:30 С какой целью мировое сообщество признало Иерусалим столицей Израиля?Об этом говорим с аналитиком Игорем Нагаевым.