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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Аузилио есть предложения от «Тоттенхэма» и других клубов. Спортивный директор сам решил покинуть «Интер» (Альфредо Педулла)

Пьеро Аузилио привлек внимание нескольких клубов. Ранее сообщалось , что спортивный директор « Интера » покинет миланскую команду после 28 лет работы.

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