Оппозиция в Германии обещает лишить украинцев пособий по безработице

Немецкий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в своей предвыборной программе в случае победы на досрочных выборах в бундестаг обещает остановить прием нелегальных мигрантов и лишить новоприбывших украинцев возможности получать пособия по безработице (Bü rgergeld), сообщает газета Tagesspiegel со ссылкой на черновик документа.