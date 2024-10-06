ST: выборы в ЕС поменяли динамику конфликта на Украине в пользу Путина

В Европе набирают обороны партии, выступающие против поддержки Украины, что меняет ситуацию вокруг украинского конфликта в пользу России и ее президента Владимира Путина, сообщает газета The Sunday Times.
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