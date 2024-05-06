Гладков предложил защитить промышленные объекты средствами РЭБ

Михаил Еграшин Т.е. с пром. объектов на жилые кварталы перенаправить? Может границу вообще стоит защищать?

EV Evgeni Velesik В СССР вокруг областных центров стояли войска ПВО, локаторы кругом были. Потом, после развала, все эти средства были сданы в цветмет! Сам лично опрашивал офицеров!