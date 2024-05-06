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Гладков предложил защитить промышленные объекты средствами РЭБ

Гладков предложил защитить промышленные объекты средствами РЭБ

РИА Новости/Денис Абрамов Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть защиту промышленных объектов и агропромышленных комплексов средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Т.е. с пром. объектов на жилые кварталы перенаправить? Может границу вообще стоит защищать?
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17 час.
EV
Evgeni Velesik
В СССР вокруг областных центров стояли войска ПВО, локаторы кругом были. Потом, после развала, все эти средства были сданы в цветмет! Сам лично опрашивал офицеров!
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17 час.
Михаил Еграшин
Было дело. Даже той площадки с которой в 60-м Пауэрса сбили с 90-х не существует. Служил в тех местах.
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16 час.

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