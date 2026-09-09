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Гунько покинул пост главного тренера «Арсенала»

Тульский «Арсенал» сообщил, что Дмитрий Гунько покидает пост главного тренера команды. Руководство клуба приняло решение об отставке после матча 4-го раунда FONBET Кубка России с «Текстильщиком» (0:1).

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