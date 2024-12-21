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  • Сергей Oблезов
    Таких паникеров и трепачей надо ставить к стенке!"У нас не хватает...
  • Lyudmila
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Над Сочи гремели взрывы: Дроны летели с Чёрного моря. Всего сбито 19 - Минобороны

Над Сочи гремели взрывы: Дроны летели с Чёрного моря. Всего сбито 19 - Минобороны

В Сочи ранним утром было громко – работала система ПВО по беспилотникам, летевшим с Чёрного моря.В городе Сочи сегодня ранним утром было громко.

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