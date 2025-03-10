Невероятные злоключения немца в России: «Ему сказали, что наденут наручники и повезут на медкомиссию»

Работяга Пауль Швец родился в СССР, а когда приехал на Урал, чтобы здесь жить, оказался в изоляторе Герман Галкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Людмила Лукашева По поводу миграционной политики уже неоднократно сказано: таковой в России, по сути, нет.