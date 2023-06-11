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Минпромторг: Мантуров находился на Арабатской стрелке незадолго до обстрела ВСУ

Минпромторг: Мантуров находился на Арабатской стрелке незадолго до обстрела ВСУ

Вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находился на Арабатской стрелке в Херсонской области незадолго до атаки ВСУ на детский оздоровительный лагерь.

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