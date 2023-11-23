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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марченко набрал 1+1 с «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков. У него 5+6 в 18 играх

Марченко набрал 1+1 с «Чикаго», прервав серию из 3 игр без очков. У него 5+6 в 18 играх

Форвард «Коламбуса» внес вклад в победу над «Чикаго» (7:3), ставшую для клуба первой за 10 игр.  В активе россиянина стало 11 (5+6) баллов в 18 играх.

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