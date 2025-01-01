«Это великая победа»: глава МИД Польши Сикорский высказался о прекращении транзита газа через Украину Глава польского МИД Радослав Сикорский отреагировал на сообщения о том, что Украина приостановила транзит российского газа в Европу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Карабухин
..Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый-сатанист – Джо-Байден....убийца-Наполеон, фашист-Гитлер, вор-фашист-гнида-Зеленский, вор-фашист-Порошенко, фашист-Нетаньяху, недоразвитый-фашистский-ребёнок-Макрон, фашистская-ливерная-колбаса-Шольц, тупой-ещё-тупее-фашист-Кир-Стармер, дебил-дурачок-фашист-русофоб-Дуда, полоумный-фашист-Жозеп Боррель, фашист-Марк Рютте, фашистка-Урсула-фон-дер-Ляйен, фашистка-Хиллари-Клинтон, дебил-фашист-Барак Обама, полоумный-фашист-Борис-Джонсон, лживая-фашистская-карга-Ангела-Меркель, фашистская-проститутка-Анналена-Бербок, фашист-Франк-Вальтер-Штайнмайер, фашист-Борис-Писториус, фашистка-Даля-Грибаускайте, фашист-Гитанас-Науседа, психбольная-фашистка-Майя-Санду, полоумная-фашистка-Саломе-Зурабишвили, фашистская-проститутка-Кая-Каллас, фашистская- проститука-Мелони, гомик-фашист-Александр-Стубб ... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности..... ..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, скоро фашистской Голландии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
Ответить
17 час.
СК
Сергей Карабухин
Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых лет жизни. Данное заболевание относят к врожденному слабоумию. Тяжелая форма патологии отмечается полнейшим отсутствием речи, мышления, снижением болевой чувствительности. Причины идиотизма Причины, вызвавшие идиотизм, могут быть различными: - случайное повреждение у новорожденного головы; - инфекционное заболевание, осложнившееся воспалением мозга; - генетическая предрасположенность к душевным и нервным болезням; - пьянство, во время зачатия; - болезни или нравственные потрясения будущей матери в период беременности; - родство родителей; - наследственный сифилис; - задержка зародышевого развития мозга; - дурные гигиенические условия, недостаточное питание, чрезмерное укутывание головы; - применение водки, опия в убаюкивании ребенка.
Ответить
17 час.
СЗ
Светлана Зуева
Умственноотсталый шляхтич......
Ответить
9 час.
Свежие комментарии