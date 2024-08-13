«Рособоронэкспорт» на «Армии-2024» впервые представил комплекс «Ланцет-Э»

Фото: «Рособоронэкспорт» Компания «Рособоронэкспорт» Госкорпорации Ростех в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2024» впервые провела презентацию комплекса «Ланцет-Э» разработки и производства АО «Аэроскан».
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