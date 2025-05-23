Новый технологический порядок: война будущего станет «человекоцентричной»?

СВО на Украине перевернула представление о методах ведения современной войны, где основная ставка теперь делается на дистанционно управляемые дроны всех типов, воздушные, наземные и морские, превратившиеся в сверхбюджетное средство высокоточного поражения.
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