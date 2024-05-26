Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

Появляется всё больше публикаций в западной прессе от имени неких неназванных непременно информированных российских источников и готовности России то к бесконечной войне, то вот уже сейчас к её заморозке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии