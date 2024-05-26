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Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

Михаил Леонтьев: Заморозка войны – самая хреновая гарантия безопасности

Появляется всё больше публикаций в западной прессе от имени неких неназванных непременно информированных российских источников и готовности России то к бесконечной войне, то вот уже сейчас к её заморозке.

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