Шойгу заявил, что Россия ценит стойкость Сербии в отказе от санкций

Россия ценит стойкость Сербии в отказе от присоединения к санкциям, направленным против России. Об этом 22 марта заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.
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