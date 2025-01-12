«Не вижу проблем». Комментатор Ф1 резко поменял мнение о Максе Ферстаппене

«Не вижу проблем». Комментатор Ф1 резко поменял мнение о Максе ФерстаппенеGetty Images / Red Bull Content PoolБританский комментатор Формулы 1 Дэвид Крофт ещё пару месяцев назад конфликтовал с Максом Ферстаппеном через СМИ и критиковал нидерландца за жёсткий стиль езды.