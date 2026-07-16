Пау Торрес: «Не хочу, чтобы «Вильярреал» тратил деньги за мой трансфер. Доработаю два года в «Астон Вилле» и вернусь свободным агентом. Это клуб всей моей жизни»

Пау Торрес намерен вернуться в « Вильярреал » после истечения контракта с «Астон Виллой». «Если по ходу ничего не изменится, думаю, я доработаю оставшиеся два года по контракту и на этом мой этап в « Астон Вилле » завершится.
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