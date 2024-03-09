ВС РФ продолжают наступать под Авдеевкой

Российские военные заняли более выгодные позиции на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. «На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" в результате слаженных действий заняли более выгодные рубежи и позиции», — отметили в ведомстве.