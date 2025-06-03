Солнечно, радостно, классно — лето пришло не напрасно. Представляем прогноз на 3 июня в Брянске

Солнечно, радостно, классно — лето пришло не напрасно. Представляем прогноз на 3 июня в БрянскеСегодня, 3 июня, воздух прогрелся до +24 градусов, словно заботливые руки солнца укутали землю тёплым одеялом.
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