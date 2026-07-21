$1000 обещал — $200 заплатил! Реально ли в Белорусии узбеков обманули

А вот с этим не соглашусь! За работу надо платить! И платить столько, сколько эта работа стоит! Даже если работу эту выполняли грязные таджики. Просто давайте вспомним, давно ли они стали «грязными” И тогда вдруг окажется, что ничем наши таджики не хуже русских! Просто так уж сложилось, что русские всегда оказываются сверху. Может быть, потому, что на их стороне- историческая правда и историческая сила и право на эту землю. Ну, а внизу- все эти ваши грязные сделки. В том числе, и с таджиками, которых власть закачивает в Россию даже против законов аэродинамики! А эти законы говорят об одном: Нарушивший их попадет даже не в ад, а гораздо хуже! В тот котел, где и варят черти своих клиентов.

А вот с этим не соглашусь! За работу надо платить! И платить столько, сколько эта работа стоит! Даже если работу эту выполняли грязные таджики. Просто давайте вспомним, давно ли они стали «грязными” И тогда вдруг окажется, что ничем наши таджики не хуже русских! Просто так уж сложилось, что русские всегда оказываются сверху. Может быть, потому, что на их стороне- историческая правда и историческая сила и право на эту землю. Ну, а внизу- все эти ваши грязные сделки. В том числе, и с таджиками, которых власть закачивает в Россию даже против законов аэродинамики! А эти законы говорят об одном: Нарушивший их попадет даже не в ад, а гораздо хуже! В тот котел, где и варят черти своих клиентов.

Владимир Швайбович

Автор тут врёт, что в 2020-м из Беларуси уехали самые умные, квалифицированные, трудоспособные специалисты... а на самом деле уехали смутьяны и баламуты, испугавшиеся наказания за свои бесчинства на улицах против ОМОНа, и в основном это были бывшие двоечники и неудачники по жизни. И ничего хорошего они в Польше не нашли, перебиваются на случайных заработках. Хорошо знаю семью из трёх человек, у которой в Минске был хороший достаток, прекрасная трёхкомнатная квартира, за которую платили максимум 70 баксов в месяц с учётом всего, по два раза в году ездили на южные моря и всё такое, но заболели протестом против ,,рэжыма,,... и что они нашли в вожделенном Кракове - аренда двухкомнатной квартиры за 900 евро в месяц, поиски приложения своим творческим талантам, которые закончились громким пшиком, муж в Минске сидел в офисе за компом, творил некие проекты, а там пришлось лазить по крышам, заниматься евроремонтами, сын пошёл в лицей заканчивать школьное образование, в то время как его одноклассники уже поступили в универы Минска... а потом и вовсе семья распалась. Жену пока спасают деньги за проданную в Минске квартиру, а муж горбатится на ремонтах польских квартир едва обеспечивая себе проживание. Вот и нашли счастье в чужой стране... Так что не трынди, автор сего пасквиля, я понимаю, что ты сам беглый змагар бчбэшник, и тебе хочется из любой темы развить негатив против Беларуси. А один мудрый человек сказал: - ,,Лукашенко нужен Беларуси не для РАЯ, а чтобы в ней не было АДА,,. И это правда.