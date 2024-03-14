В Каховское водохранилище начала возвращаться вода – об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня 2023 года в результате разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды, что привело к масштабному наводнению.
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