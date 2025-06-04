Театр абсурда
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Театр абсурда

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Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)

Reuters: Чем отличаются условия мира Украины и России? (Посмотрим, что там насочиняли?)

 Россия и Украина обменялись проектами мирного соглашения, которые демонстрируют, насколько далеки друг от друга позиции воюющих сторон.

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