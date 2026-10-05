Минниханов сфотографировался с учительницей, работающей в школе уже 70 лет

Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю Дня учителя сфотографировался и пообщался с учительницей русского языка и литературы казанской школы-интерната №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья Генриеттой Кобяковой.