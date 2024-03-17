Торжество мусора. Почему интернет перестал доставлять нам удовольствие

ВА

Владимир Акулов

В инете - как и в жизни - есть ВСЁ! Есть и помойки , и какашки ... А есть умные книги , которые раньше было не достать... Пожалуйста , одним *кликом* найдите умную книгу 900стр ! по философии Бертрана Рассела "История западной философии"...Которую раньше в библиотеках выдавали только кандидатам наук.. ! В инете есть классическая музыка и балет ! Что было раньше в балете ? Великих танцоров могла смотреть только богатая избранная публика... И сам спектакль ИСЧЕЗАЛ после представления... Оставался только в памяти зрителей... Зато сейчас в инете есть видео почти всех самых лучших спектаклей... Они не исчезают в пучине времени... Их может посмотреть каждый... А кино ? А разные умные учебные программы? С помощью инета сейчас каждый - в одном мгновении от ИСТИНЫ ! Сейчас стыдно оставаться дураком , задержавшимся в развитии ! Если не знаешь чего-то - почитай умный вузовский учебник ! Кто ищет в инете помойки - только их и находит. Кто ищет ИСТИНУ - находит ИСТИНУ , сравнив разные точки зрения на проблему известных значимых ученых. ...