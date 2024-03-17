Казалось бы, социальные сети созданы для коммуникации, так что общения в нашей виртуальной жизни должно становиться всё больше и больше.
Торжество мусора. Почему интернет перестал доставлять нам удовольствие
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В инете - как и в жизни - есть ВСЁ! Есть и помойки , и какашки ... А есть умные книги , которые раньше было не достать... Пожалуйста , одним *кликом* найдите умную книгу 900стр ! по философии Бертрана Рассела "История западной философии"...Которую раньше в библиотеках выдавали только кандидатам наук.. ! В инете есть классическая музыка и балет ! Что было раньше в балете ? Великих танцоров могла смотреть только богатая избранная публика... И сам спектакль ИСЧЕЗАЛ после представления... Оставался только в памяти зрителей... Зато сейчас в инете есть видео почти всех самых лучших спектаклей... Они не исчезают в пучине времени... Их может посмотреть каждый... А кино ? А разные умные учебные программы? С помощью инета сейчас каждый - в одном мгновении от ИСТИНЫ ! Сейчас стыдно оставаться дураком , задержавшимся в развитии ! Если не знаешь чего-то - почитай умный вузовский учебник ! Кто ищет в инете помойки - только их и находит. Кто ищет ИСТИНУ - находит ИСТИНУ , сравнив разные точки зрения на проблему известных значимых ученых. ...
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5 час.
Вадим Кузнецов
В свое время в Интернет действительно было ВСЕ.Позже появились радетели авторских прав (кирилл и мефодий в свое время заявили "авторские права" на гомерову Одиссею, и жестоко общипали даже библиотеку Мошкова), а также борцы за нравственность, сразу в любом понимании, и борцы за чувства любых каких-нибудь верующих, и просто любители позапрещать все подряд. Так что сегодня Интернет - еще и жертва маньяческой цензуры самого разного толка. Под нож маньяков попали книги, музыка, видео, да и все остальное тоже. Особенно жаль книг.
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4 час.
Лидия Курзаева
"Почему интернет перестал доставлять нам удовольствие" Кому как. Мы так уже привыкли к интернету, что выруби его завтра и тут же наступит "конец света" для многих.
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4 час.
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