Формула-3. Имола. Штанек выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 15-й

Формула-3. Имола. Штанек выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 15-й

Пилот «Трайдента» Роман Штанек выиграл основную гонку «Формулы-3» в Имоле. Штанек боролся за лидерство с пилотом Оливером Бермэном и опередил соперника за круг до финиша.

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