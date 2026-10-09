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Поворотник на главной дороге: когда включать, а когда нет?

Представьте: вы едете по знакомому перекрёстку, где главная дорога плавно сворачивает налево. Руль крутите — чуть-чуть, почти незаметно, а рука к поворотнику не тянется.

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