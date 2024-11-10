Эфиопские бизнесмены и Индонезия обсудили потенциал сотрудничества

Встречу посвященную обсуждению подходов для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами провели в столице Эфиопии посольство Республики Индонезия и Торгово-промышленная палата эфиопского города Арба-Мынч, 11 ноября сообщило индонезийское информационное агентство ANTARA.
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