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Муж Арины Шараповой Эдуард Карташов оспорил отцовство спустя 3,5 года после рождения девочки

Муж Арины Шараповой Эдуард Карташов оспорил отцовство спустя 3,5 года после рождения девочки

Капитан-лейтенант военно-морского флота в запасе Эдуард Карташов, четвертый супруг телеведущей Арины Шараповой, оказался в центре громкого скандала, связанного с определением отцовства.

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