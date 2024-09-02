Общительный гусь приходит к туристам на ББТ

На Большой Байкальской тропе завелся общительный гусь. Он никого не боится, даже собак. На днях от одной из туристических групп поступило сообщение, что птица подлетела к палаткам посетителей утром и провёла в их компании некоторое время.
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