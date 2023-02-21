Отцам долг: маткапитал на накопительную пенсию смогут направить оба родителя

Отцам дадут право направлять средства материнского капитала на накопительную пенсию. Такой законопроект поддержало правительство при условии доработки финансово-экономического обоснования, следует из проекта заключения кабмина (есть у «Известий»).
Отцам дадут право направлять средства материнского капитала на накопительную пенсию. Такой законопроект поддержало правительство при условии доработки финансово-экономического обоснования, следует из проекта заключения кабмина (есть у «Известий»).
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