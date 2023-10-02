Грабеж или «чушиный» закон? С астраханцев собираются взять плату за целый месяц отсутствующего отопления

В конце прошлого отопительного сезона астраханцы заплатили за неделю отсутствующего отопления. В начале этого сезона ситуация обещает повториться, но в еще более наглой, простите, форме - заплатить придется почти за полный месяц холодных батарей.
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