В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста

Вечером 26 декабря у здания парламента Абхазии несколько сотен людей заявили о начале бессрочной акции протеста: оппозиция выступает против ратификации соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде.
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