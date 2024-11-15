Федор Болтин: В городе есть много возможностей в сфере культуры для людей с инвалидностью

Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга рассказал о внимании, которое уделяют вопросам развития доступной среды Тактильные макеты в музеях, огромные библиотеки книг на шрифте Брайля, спектакли на жестовом языке, цирко вые шоу и кино с тифлокомментариями.
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