Таможенный пост "Моловата" временно прекратил свою работу

Таможенный пост «Моловата» временно приостановил свою работу из-за густого тумана. В этих условиях путешественникам рекомендуется воспользоваться внутренним таможенным постом «Криуляны 18», расположенным примерно в 32 км, сообщает Noi.
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