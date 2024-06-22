Почему Бельгия отказалась от конфискации замороженных российских активов

Бельгия выразила протест идее изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции в Люксембурге, которая транслировалась на официальном сайте мероприятия.
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