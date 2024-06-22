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Почему Бельгия отказалась от конфискации замороженных российских активов

Почему Бельгия отказалась от конфискации замороженных российских активов

Бельгия выразила протест идее изъятия замороженных российских активов. Об этом сообщил глава министерства финансов страны Винсент ван Петегем на пресс-конференции в Люксембурге, которая транслировалась на официальном сайте мероприятия.

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Комментарии
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Eduard
Украденых!
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11 час.
Eduard
Это воровство,не надо словами играть!
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11 час.

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