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Новости для Фанов

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Августовский кинозал: от акульего триллера до французского шарма

Августовский кинозал: от акульего триллера до французского шарма

Август для меня — это всегда особенное время в кинотеатрах. Летний зной постепенно спадает, а прокатчики, словно чувствуя нашу жажду сильных впечатлений перед началом делового сезона, выдают россыпь громких премьер.

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