Россия и Украина продолжают обмениваться ударами, целью которых является инфраструктура. Высокую эффективность ударов России враг пытается уравновешивать массовостью ударов.
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